ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В РФ прогремели взрывы на железной дороге, военная логистика нарушена, - источники

Россия, Понедельник 01 декабря 2025 15:48
UA EN RU
В РФ прогремели взрывы на железной дороге, военная логистика нарушена, - источники Иллюстративное фото: в России была повреждена железная дорога (intex-press.by)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Новосибирской и Брянской областях были подорваны критически важные объекты железной дороги. В результате движение поездов для обеспечения армии РФ нарушено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, 20 ноября днем в населенном пункте Барышево Новосибирской области прогремел взрыв на железнодорожных путях западно-сибирской железной дороги. В результате инцидента было уничтожено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным проезд грузовых поездов и нарушило логистические маршруты врага.

При этом уже 28 ноября взрыв прогремел в городе Унеча Брянской области. На узловой станции "Унеча" "московской железной дороги" (брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель (логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Белоруссии) был поврежден железнодорожный состав перевозки топлива.

Как сообщают источники, в результате взрыва уничтожены по меньшей мере две цистерны с горючим, а также повреждено железнодорожное полотно.

Российские спецслужбы попытались скрыть последствия таких диверсий, но местные жители уже активно обсуждают впечатления от взрывов в соцсетях.

Диверсии в РФ

Напомним, 21 октября источники РБК-Украина сообщали, что на железной дороге между Псковом и Санкт-Петербургом произошел взрыв, из-за которого был поврежден участок пути и нарушено движение поездов.

Инцидент вызвал частичное возгорание грузового состава, а на месте происшествия работали российские спецслужбы. Также сообщалось о временном отключении мобильного интернета в районе подрыва.

Взрыв привел к остановке движения по этому направлению и фактически парализовал логистику российских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Взрыв Поезд
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит