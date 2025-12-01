ua en ru
У РФ прогриміли вибухи на залізниці, військова логістика порушена, - джерела

Росія, Понеділок 01 грудня 2025 15:48
У РФ прогриміли вибухи на залізниці, військова логістика порушена, - джерела
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

У Новосибірській і Брянській областях було підірвано критично важливі об'єкти залізниці. У результаті рух поїздів для забезпечення армії РФ порушено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, 20 листопада вдень у населеному пункті Баришово Новосибірської області прогримів вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці. Унаслідок інциденту було знищено залізничне полотно. Це унеможливило проїзд вантажних поїздів і порушило логістичні маршрути ворога.

При цьому вже 28 листопада вибух прогримів у місті Унеча Брянської області. На вузловій станції "Унеча" "московської залізниці" (брянське відділення) на лінії маршруту Брянськ-Гомель (логістичний маршрут, яким здійснюється перекидання ПММ і військової техніки на територію Білорусі) було пошкоджено залізничний склад перевезення палива.

Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з пальним, а також пошкоджено залізничне полотно.

Російські спецслужби спробували приховати наслідки таких диверсій, але місцеві жителі вже активно обговорюють враження від вибухів у соцмережах.

Диверсії в РФ

Нагадаємо, 21 жовтня джерела РБК-Україна повідомляли, що на залізниці між Псковом і Санкт-Петербургом стався вибух, через який було пошкоджено ділянку колії і порушено рух поїздів.

Інцидент спричинив часткове загоряння вантажного потяга, а на місці події працювали російські спецслужби. Також повідомлялося про тимчасове відключення мобільного інтернету в районі підриву.

Вибух призвів до зупинки руху по цьому напрямку і фактично паралізував логістику російських військових.

