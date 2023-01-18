ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами, - ВМС

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 11:00
РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами, - ВМС Фото: РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує тримати у акваторіях трьох морів 27 військових кораблів. У Чорному морі знаходяться шість ракетоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає близько 44 ракет. Також в Азовському морі ворог тримає два кораблі.

Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів, зокрема п'ять носіїв "Калібрів". На їхньому борту 72 ракети.

Нагадаємо, раніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що перебування ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про продовження ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС