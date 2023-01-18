РФ продовжує тримати у Чорному морі військові кораблі з ракетами, - ВМС

Російська армія продовжує тримати у акваторіях трьох морів 27 військових кораблів. У Чорному морі знаходяться шість ракетоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 16 ворожих кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп складає близько 44 ракет. Також в Азовському морі ворог тримає два кораблі.

Тим часом у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять кораблів, зокрема п'ять носіїв "Калібрів". На їхньому борту 72 ракети.