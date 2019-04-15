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У РФ продовжили термін слідства у справі українських моряків

Новини » Суспільство    15.04.2019 - 12:49
У РФ продовжили термін слідства у справі українських моряків
Фото: моряк Денис Гриценко (twitter.comATR__Official)

Термін слідства у справі продовжено до 25 серпня

У Росії продовжили термін слідства у справі військовополонених українських моряків до 25 серпня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката Сергія Бадамшина.

Крім того, адвокат зазначив, що слідство клопоче про продовження строку тримання під вартою військовополоненим українським морякам до 26 липня поточного року.

"Термін слідства у справі продовжено до 25 серпня 2019 року", - написав він.

У РФ продовжили термін слідства у справі українських моряків

Додамо, уповноважений з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова 15 квітня приїхала в Москву, щоб мобілізувати дипмісії європейських країн на підтримку моряків.

У Москві Денісова обговорить з представником ЄС в РФ можливість присутності на суді над українськими військовополоненими моряками представників дипломатичних місій європейських держав.

Як писало РБК-Україна раніше, у відношенні 20 українських військовополонених моряків в Росії була проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-судова психіатрична експертиза. При цьому в Міністерстві закордонних справ України назвали психіатричні обстеження українських військовополонених моряків в РФ порушеннями міжнародного права і порушенням прав людини.

Відзначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.

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