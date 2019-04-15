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В РФ продлили срок следствия по делу украинских моряков

Новости » Общество    15.04.2019 - 12:49
В РФ продлили срок следствия по делу украинских моряков
Фото: моряк Денис Гриценко (twitter.comATR__Official)

Срок следствия по делу продлен до 25 августа

В России продлили срок следствия по делу военнопленных украинских моряков до 25 августа 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Сергея Бадамшина.

Кроме того, адвокат отметил, что следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей военнопленным украинским морякам до 26 июля текущего года.

"Срок следствия по делу продлен до 25 августа 2019 года", - написал он.

В РФ продлили срок следствия по делу украинских моряков

Добавим, уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова 15 апреля приехала в Москву, чтобы мобилизовать дипмиссии европейских стран на поддержку моряков. 

В Москве Денисова обсудит с представителем ЕС в РФ возможность присутствия на суде над украинскими военнопленными моряками представителей дипломатических миссий европейских государств.

Как писало РБК-Украина ранее, в отношении 20 украинских военнопленных моряков в России была проведена комплексная комиссионная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. При этом в Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права и нарушением прав человека.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.

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