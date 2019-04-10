ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ провели психіатричні експертизи 20 українським морякам

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 11:03
У РФ провели психіатричні експертизи 20 українським морякам
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Щодо останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня

У відношенні 20 військовополонених українських моряків в РФ проведена комплексна комісійна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. Щодо останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня, повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

Полозов зазначив, що адвокатів до морякам на час проведення експертизи не допустили. Дані дії слідства будуть оскаржені.

"Судові засідання по розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків відбудуться наступного тижня. Точні дати поки Лефортовським районним судом Москви не призначені. Орієнтовно 16-17 квітня", - повідомив він.

Зазначимо, у Росії слідчі провели ознайомлення адвокатів і українських моряків в РФ з постановами про призначення нової технічної експертизи. Росіяни хочуть провести експертизи працездатності артилерійських установок МБАК "Нікополь" і МБАК "Бердянськ".

Нагадаємо, глави Міністерств закордонних справ країн Великої сімки (G7) закликали Російську Федерацію (РФ) звільнити українських моряків, які були взяті в полон під час атаки на кораблі ВМС України в Керченській протоці.

 

Німеччина виступає за повернення Росії в ПАРЄ Кабмін сьогодні розширить ембарго на російські товари
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Російська Федераціяморякивійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся