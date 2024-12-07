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РФ заставляет работать людей с инвалидностью, которые находятся в оккупации, - ЦНС

Фото: инвалидов заставляют делать маскировочные сетки для армии РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты заставляют работать людей с инвалидностью, которые остались на временно оккупированных территориях Украины. В частности, один из эпизодов произошел в Бердянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Во временно оккупированном Бердянске команда путинского "народного фронта" организовала "волонтерский" центр, где заставляют работать людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

По данным информационного ресурса, их вынуждают выполнять планы по созданию маскировочных сеток для российской армии. Такие условия враг оправдывает "целебным" эффектом для больных.

Также в ЦНС добавили, что подобная практика не ограничивается только Бердянском. В оккупированной Луганской области действует программа "Луганский характер", согласно которой дети должны изготовлять окопные свечи для солдат РФ.

Напомним, в октябре стало известно, что Россия лишит инвалидов в оккупации пенсий. Это произойдет при условии, если они не получат российский паспорт до 31 декабря 2025 года.

Также мы сообщали, что людям в оккупации, которые будут без российского паспорта, с 1 января 2025 года получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства. Это означает, что они потеряют разные права.

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