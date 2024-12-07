РФ заставляет работать людей с инвалидностью, которые находятся в оккупации, - ЦНС

Напомним, в октябре стало известно, что Россия лишит инвалидов в оккупации пенсий. Это произойдет при условии, если они не получат российский паспорт до 31 декабря 2025 года.

Также мы сообщали, что людям в оккупации, которые будут без российского паспорта, с 1 января 2025 года получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства. Это означает, что они потеряют разные права.

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