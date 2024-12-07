РФ примушує працювати людей з інвалідністю, які в окупації, - ЦНС

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Росія позбавить інвалідів в окупації пенсій. Це відбудеться за умови, якщо вони не отримають російський паспорт до 31 грудня 2025 року.

Також ми повідомляли, що людям в окупації, які будуть без російського паспорта, з 1 січня 2025 року отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Це означає, що вони втратять різні права.

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