RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ пригрозила Молдове ухудшением отношений из-за высылки дипломатов. Санду ответила

Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел России начало угрожать Молдове после того, как Кишинев выслал дипломатов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Угрозы россиян

МИД РФ назвало сокращение количества сотрудников посольства России в Молдове "недружественным шагом, который будет иметь последствия для отношений между странами". 

При этом в ведомстве пожаловались, что из-за такого шага сотрудники посольства не смогут предоставлять "должные объемы и сроки предоставления консульских услуг". 

Ответ Санду

Президент Молдовы Майя Санду резко отреагировала на такой выпад России. 

"Я уверена, что сотрудников посольства России достаточно для оказания качественных услуг. В целом наши отношения с Россией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину и убивает невинных людей, разрушает города и села в Украине", - подчеркнула глава государства. 

Что предшествовало

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что Россия размещает шпионское оборудование на здании своего посольства в Кишиневе. Власти страны подтвердили эти слухи. 

После этого Молдова потребовала от России сократить 45 сотрудников посольства. 

Вчера, 14 августа, страну покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала дипломатического представительства РФ. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдоваМайя Санду