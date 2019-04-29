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"Газпром" оскаржить в суді Люксембургу арешт активів за заявою "Нафтогазу"

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 12:29
"Газпром" оскаржить в суді Люксембургу арешт активів за заявою "Нафтогазу"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

"Газпром" подав заяву до суду 15 квітня

Російська газова компанія "Газпром" звернулася до суду Люксембургу з проханням оскаржити арешт активів за заявою НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Газпрому".

Як повідомляється, "Газпром" з метою "захисту своїх прав" подав відповідну заяву щодо оскарження арешту своїх активів за заявою "Нафтогазу" 15 квітня 2019 року.

"15 лютого 2019 року НАК "Нафтогаз України" направила на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С.А." (дочірня компанія "Газпрому" - ред.) Повідомлення про арешт будь-якої заборгованості і активів ПАТ "Газпром" в місті Люксембург. "Газпром" 15 квітня звернувся до суду міста Люксембург із заявою про оскарження арешту і вступ в процес", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, 15 березня 2019 року Вищий суд Англії та Уельсу призупинив провадження у справі про визнання і приведення у виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України" в рамках контракту на транзит газу.

Раніше, НАК "Нафтогаз України" анонсував нові процеси щодо стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах. Як зазначається у повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому". 

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