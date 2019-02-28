"Нафтогаз" анонсував процеси щодо стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах

Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні виповняється рік після рішення Стокгольмського арбітражу

НАК "Нафтогаз України" анонсував нові спроби стягнути майно "Газпрому" в декількох країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію НАК у Facebook.

Як зазначається повідомленні, 28 лютого виповняється рік після рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому". За даними НАК, ці арбітражні процеси у 2014-2018 - найбільші у світовій історії серед комерційних компаній за сумою претензій.

"Ми вже отримали газ на суму 2,1 млрд доларів. Решту стягуємо через процес примусового виконання у декількох юрисдикціях - Нідерландах, Великобританії, Швейцарії та США, а нещодавно і в Люксембурзі. Найближчим часом можливі процеси і в інших країнах. Міжнародна судова система некваплива, але певна", - наголосили в НАК.

Крім того, в "Нафтогазі" пообіцяли хороші "хороші новини за іншим арбітражним процесом", які повідомлять трохи згодом.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

У листопаді "Нафтогаз" опублікував рішення Стокгольмського арбітражу проти "Газпрому". Як зазначили у "Нафтогазі", деякі частини рішень Стокгольмського арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом" від 2009 року.