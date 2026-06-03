В РФ избавляются от "ненужных специальностей" и призывают молодежь идти в армию

В России целенаправленно сокращают доступ к гуманитарному и социальному образованию, а взамен расширяют льготы для тех, кто идет воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра дезинформации Украины".
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На сегодня известно, что власти в РФ сократили 47 тысяч платных мест в высших учебных заведениях по "ненужным" специальностям - юриспруденция, экономика, психология, менеджмент. Одновременно стоимость обучения выросла в среднем на 10-30%.
Параллельно известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал закон о специальных квотах для вдов и родственников погибших военных, которые предусматривают поступление в университеты без экзаменов и бесплатные подготовительные курсы.
"Логика проста - погибнуть на фронте выгоднее, чем учиться... Кремль окончательно перевел высшее образование в режим обслуживания войны. Российскую молодежь лишают будущего, искусственно загоняя в условия, где единственным доступным социальным лифтом остается подписание контракта с минобороны РФ, а самих студентов рассматривают исключительно как расходный материал для пополнения потерь оккупационной армии", - сообщили в ЦПИ.
Центр ранее сообщал, что российские власти системно используют учебные заведения как площадки для вербовки на войну против Украины.
Также напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на заоблачные потери на фронте, Россия готовит расширение мобилизации и новые наступательные операции.