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Вибухи на складі боєприпасів в РФ: закрили повітряний простір

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 22:13
Вибухи на складі боєприпасів в РФ: закрили повітряний простір
Фото: місце події (vk.com)

Також обмежили рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці

В результаті вибухів в Росії на території артилерійського складу повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, також обмежили рух поїздів на ділянці Красноярської залізниці.

За словами мера Ачинська Ілая Ахметова, до евакуації після події готують жителів міста. Уточнюється, що йде евакуація близько 11 тис. мешканців. У місті відкрили три пункти тимчасового розміщення.

До гасіння залучили пожежну бронетехніку зі складу пожежної команди складу. На місце інциденту направили два спеціалізованих пожежних поїзди. Міністерство оборони Російської Федерації перекине на місце події спеціальних роботів "Уран-14". Всього до ліквідації пожежі залучено 153 людини і 51 одиниця техніки.

Крім того, створено оперативний штаб з питань ліквідації наслідків вибухів, в Ачинськ прибув губернатор Красноярського краю Олександр Усс, він проведе засідання штабу. Військові слідчі почали перевірку за фактом вибухів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ в Красноярському краї сталася пожежа в одній з військових частин, у результаті чого артилерійські снаряди почали вибухати. Зазначалося, що вибуховою хвилею в житлових будинках повибивало вікна.

Крім того, в результаті вибухів на території артилерійського складу загинув військовослужбовець.

Вибухи на складі боєприпасів у РФ: загинув військовий У Росії сталися вибухи на складі боєприпасів
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