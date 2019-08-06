Число постраждалих при вибухах під Ачинськом зросла

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За медичною допомогою звернулися 12 осіб

Кількість постраждалих при пожежі і вибухах на складах боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю (Російська Федерація) збільшилася до 12 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулися 12 осіб, усі дорослі. Шестеро з них з ураженнями середньої тяжкості були госпіталізовані.

"Чоловікам надається спеціалізована медична допомога у Красноярському крайовому шпиталі для ветеранів війни і крайовій офтальмологічній лікарні. Стан госпіталізованих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даними департаменту охорони здоров'я регіону, чотири людини знаходяться у Ачинській міжрайонній лікарні, ще двоє пацієнтів були направлені у Красноярськ. Решта шість постраждалих після огляду лікарів направлені на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, у РФ у Красноярському краї сталася пожежа в одній з військових частин, у результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Повідомлялося, що вибуховою хвилею у житлових будинках повибивало вікна. Наразі проводиться евакуація населення у радіусі 20 км від сховища з чотирьох найближчих селищ і частини міста Ачинська. Районна влада оголосила режим НС.

Крім того, повідомлялося, що у результаті вибухів на території артилерійського складу загинув військовослужбовець.