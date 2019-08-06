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Назвали причину вибухів на складі боєприпасів в РФ

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 08:23
Назвали причину вибухів на складі боєприпасів в РФ
Фото: вибухи в Ачинську (з відкритих джерел)

Попередньою причиною є людський фактор

Попередньою причиною пожежі і вибухів в Росії на складі боєприпасів в Красноярському краї в селищі Кам'янка є людський фактор. Про це заявив заступник міністра оборони генерал армії Дмитро Булгаков, повідомляють росЗМІ.

За його словами, точні причини вкажуть слідчі органи і прокуратура. Булгаков додав, що арсенал підлягає розформуванню.

Раніше повідомлялося, що з околиць Ачинська Красноярського краю Росії через вибухи на складі боєприпасів планують евакуювати 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, в Красноярському краї Росії у місті Ачинську сталася пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди, постраждали 8 людей. Двоє людей були госпіталізовані з осколковими пораненнями Зазначалося, що вибуховою хвилею у житлових будинках повибивало вікна. 

В результаті вибухів повітряний простір над військовою частиною закрили в радіусі 30 км.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибухів в Росії на території артилерійського складу в селі Кам'янка Красноярського краю загинула одна людина - військовослужбовець.

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