РФ нуждается в союзниках, поэтому развивает связи с Ираном и Саудовской Аравией, - WP

Отношения из расчета становятся все более важными для России, потерпевшей серьезные неудачи в войне в Украине и, как это ни унизительно для сверхдержавы, обращается к Ирану за ударными беспилотниками и ракетами - потенциально нарушая санкции ООН, которые Россия одобрила.

Как сообщает издание, более тесные связи могут переформировать региональные союзы на десятилетие вперед, поскольку РФ балансирует между сложными конкурирующими отношениями с Ираном в плане оружия и поддержки для ведения войны. нефть и военную казну. Продажа Ираном оружия России знаменует собой сейсмическое смещение, а именно первое вмешательство Исламской республики в войну в Европе и ее военную роль, которая создает неопределенные риски для США, Израиля, Турции и других стран.

"Это совершенно новая глава в ирано-российских отношениях. Это достаточно решительный шаг со стороны иранцев, чтобы так решительно ввязаться в войну на европейской земле", - заявил аналитик по Ирану из Вашингтонского института ближневосточной политики Генри Рим.

Как пишет The Washington Post, война России против Украины перевернула геополитический порядок так, как не бывало со времен падения Берлинской стены. С постоянными угрозами ядерного удара, взаимными обвинениями в планах применения "грязной бомбы" и растущим числом свидетельств того, что Россия совершила военные преступления, страхи перед новой мировой войной никогда не были столь велики.

Саудовская Аравия и другие страны видят, что США теряет интерес к их региону, что делает сотрудничество с РФ потенциально более плодотворным для них. В своем внешнеполитическом выступлении президент РФ Владимир Путин заявил, что наследник Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман просто преследует свои национальные интересы.