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США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов

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Вашингтон, Суббота 29 октября 2022 01:16
США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за рубеж, в том числе дронов, которыми Россия бомбардирует украинские города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.

Напомним, что Иран отрицает отправку дронов и своих инструкторов в оккупированный Крым.

Раньше Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Также США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине.

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