РФ потребує союзників, тому розвиває зв'язки з Іраном та Саудівською Аравією, - WP

Відносини з розрахунку стають все більш важливими для Росії, яка зазнала серйозних невдач у війні в Україні та, хоч як це принизливо для наддержави, звертається до Ірану за ударними безпілотниками та ракетами - потенційно порушуючи санкції ООН, які Росія схвалила.

Як повідомляє видання, тісніші зв'язки можуть переформувати регіональні союзи на десятиліття вперед, оскільки РФ балансує між складними конкуруючими відносинами з Іраном у плані зброї та підтримки для ведення війни.Та з Саудівською Аравією, який є заклятим суперником Ірану, щоб підтримувати високі ціни на нафту та переповнювати військову скарбницю. Продаж Іраном зброї Росії знаменує собою сейсмічний зсув, а саме перше втручання Ісламської республіки у війну в Європі та її військову роль, яка створює невизначені ризики для США, Ізраїлю, Туреччини та інших країн.

"Це абсолютно новий розділ в ірано-російських відносинах. Це досить рішучий крок із боку іранців, щоб так рішуче вплутатися у війну на європейській землі", - заявив аналітик по Ірану з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Генрі Рим.

Як пише The Washington Post, війна Росії проти України перевернула геополітичний порядок так, як не бувало з часів падіння Берлінського муру. З постійними погрозами ядерного удару, взаємними звинуваченнями в планах застосування "брудної бомби" та зростаючим числом свідчень того, що Росія скоїла воєнні злочини, страхи перед новою світовою війною ніколи не були такими великими.

Саудівська Аравія та інші країни бачать, що США втрачає інтерес до їхнього регіону, що робить співпрацю з РФ потенційно більш плідною для них. У своєму зовнішньополітичному виступі у четвер президент РФ Володимир Путін заявив, що спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман просто переслідує свої національні інтереси.