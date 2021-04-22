РФ вимагає скоротити співробітників посольства Чехії у відповідь на висилку своїх дипломатів

Російський МЗС вручив послу Чехії в Росії Вітезславу Півоньці вимога скоротити число співробітників чеської дипмісії в Москві. Російська сторона також вказала на своє право прийняти подальші заходи в разі відповідних дій Праги.
Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.
Відзначається, що у відповідь на "ворожі дії Праги" кількісний склад посольства Чехії в Москві повинен бути скорочений з урахуванням істотного диспаритету в категорії прийнятих на місці. "Послу сказано, що залишаємо за собою право і на інші кроки в разі подальшого розкручування істеричною антиросійської кампанії в Чехії", - вказується в повідомленні.
Крім того, послу Чехії російська сторона заявила рішучий протест на висилку своїх дипломатів з Праги. "Послу зазначено, що Чехія продовжує розкрутку антиросійської кампанії під сфальсифікованими приводами і своїми діями руйнує двосторонні відносини. Підкреслено, що мова ультиматумів для нас неприйнятний", - додали в російському дипвідомством.
Після виклику в МЗС РФ посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька поки не буде висланий з Росії. Таке рішення ще не приймалося.
Нагадаємо, Чехія у відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії оголосила про дзеркальний скорочення чисельності персоналу посольства РФ в Празі. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Москві. Чеську столицю повинні покинути 63 російських дипломатів.
Відзначимо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявилася зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.
Чехія висунула ультиматум з вимогою повернути своїх дипломатів в Москву, він закінчився сьогодні, і Прага оголосила про скорочення чисельності російської дипмісії.