Чехія скорочує чисельність посольства РФ в Празі. Москва не пішла на ультиматум

У відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії чеська сторона дзеркально скоротить чисельність персоналу посольства РФ в Празі. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Росії.

"Ми обмежуємо число дипломатів в російському диппредставництві в Празі відповідно до стану штату нашого посольства в Москві. Це рішення набуває чинності сьогодні. Російська сторона отримала термін на відкликання своїх людей з Чехії до кінця травня", - заявив Кулганек.

За його словами, з вівторка штат російського посольства в Чехії складається з 27 дипломатів і 67 співробітників технічного персоналу, а чеського в РФ - з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.