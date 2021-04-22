Посол Чехії заявив, що його поки не висилають з Москви
Посол Чехії в Москві Вітезслав Півонька поки не буде висланий з Росії. Таке рішення ще не приймалося.
Про це посол заявив після того, як був викликавши в російський МЗС, повідомляє " РИА Новости".
На запитання журналістів він відмовився відповідати, заявивши, що всі подробиці зустрічі надасть МЗС РФ. Однак він підтвердив, що залишиться в Москві.
"Я особисто? Поки Так", - сказав дипломат.
Півонька додав, що очікує подальших зустрічей з російською стороною для вирішення існуючих проблем і що врегулювання цих проблем буде тривалим.
Раніше повідомлялося, що у відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії чеська сторона дзеркально скоротить чисельність персоналу відповідно до стану штату свого посольства в Москві.
З вівторка штат російського посольства в Чехії складається з 27 дипломатів і 67 співробітників технічного персоналу, а чеського в РФ - з п'яти дипломатів і 19 технічних службовців.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.