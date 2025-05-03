В РФ пожаловались на атаку дронов на Новороссийск, где расположен порт: что известно

В ночь на 3 мая в Новороссийске прогремели взрывы из-за атаки дронов. Пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
В ночь на 3 мая Черноморское побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке беспилотников.
Наибольшие повреждения зафиксированы в Новороссийске, где обломки дронов упали на жилые кварталы и зерновой терминал.
По данным Кондратьева, в городе пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
В результате падения обломков повреждены три многоквартирных дома, а также три резервуара на зерновом терминале. Продолжается тушение пожара.
Российские СМИ пишут, что в Новороссийске после ночной массированной атаки не работает общественный транспорт.
Местные каналы РФ писали о комбинированной атаке по Новороссийску. Как отмечали, российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники, которые поступали несколькими волнами.
Обломки БПЛА также упали в нескольких населенных пунктах неподалеку: в станице Тамань Темрюкского района, селах Юровка и Цибанобалка вблизи Анапы.
По данным, там повреждены частные дома, жертв среди местного населения нет.
За последние месяцы почти каждую ночь Россию атакуют ударные дроны. Чаще всего объектами ударов становятся нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и военные объекты страны-агрессора.
Прошлой ночью прогремели взрывы в городе Туапсе в Краснодарском крае. Дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, на месте прилетов возник пожар.
Также в нескольких регионах России ограничили работу аэропортов из-за угрозы атак БПЛА. План "Ковер" был введен на аэродромах "Внуково" в Москве, а также в Сочи и в Калуге.
В ночь на четверг, 13 марта, беспилотники ГУР Минобороны повредили завод "Калужский газобетон". На его мощностях производятся ударные дроны "Шахед" ("Герань").
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