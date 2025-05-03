У РФ поскаржилися на атаку дронів на Новоросійськ, де розташований порт: що відомо

Атака дронами на Росію

За останні місяці майже щоночі Росію атакують ударні дрони. Найчастіше об'єктами ударів стають нафтопереробні заводи, нафтобази та військові об'єкти країни-агресора.

Минулої ночі пролунали вибухи у місті Туапсе в Краснодарському краї. Дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, на місці прильотів виникла пожежа.

Також у кількох регіонах Росії обмежили роботу аеропортів через загрозу атак БпЛА. План "Килим" було введено на летовищах "Внуково" у Москві, а також у Сочі та в Калузі.

У ніч на четвер, 13 березня, безпілотники ГУР Міноборони пошкодили завод "Калузький газобетон". На його потужностях виробляються ударні дрони "Шахед" ("Герань").

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