ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области оккупанты вербуют старшеклассников на войну, - ЦНС

Среда 23 октября 2024 02:43
UA EN RU
В Луганской области оккупанты вербуют старшеклассников на войну, - ЦНС Фото: подростки на оккупированных территориях Украины (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

В оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты организовали пропагандистские рейды по местным школам. Старшеклассников агитируют вступить в ряды ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, детям старших классов уже сейчас предлагают деньги и разные "соцпакеты". Так будет при условии, если они обязуются сразу после окончания школы подписывать контракты с Министерством обороны России.

В частности, "вербовщики" говорят, что местные старшеклассники уже через год-два будут подпадать под мобилизацию. В связи с этим подписание контракта является финансово более выгодным.

Напомним, что враг во временно оккупированном Мелитополе начал внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". В частности, оккупанты на базе местных школ создают специализированные классы-казармы для учеников старших классов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным ЦНС, школьники в оккупированном Мариуполе будут изготавливать дроны для нужд армии России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Война в Украине
NEWS
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ