РФ усиливает Курское направление, но все равно переносит дедлайны, - ОТУ "Северск"
РФ перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако даже несмотря на это оккупантам все равно приходится переносить дедлайны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.
Мысник призвал не обращать слишком много внимания на заявления российской пропаганды. По его словам, россияне действительно опрокидывают новые, и даже более качественные подразделения - но этого все равно недостаточно.
"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - подчеркнул Мысник.
Напомним, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что оккупанты РФ провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. В то же время он также отметил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении.
Следует отметить, что с похожим заявлением выступило и издание Bild. По данным издания, российский диктатор Владимир Путин в середине августа заявил, что до 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако их контрнаступление обернулось крахом.
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