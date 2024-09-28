РФ усиливает Курское направление, но все равно переносит дедлайны, - ОТУ "Северск"

РФ перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако даже несмотря на это оккупантам все равно приходится переносить дедлайны.

Мысник призвал не обращать слишком много внимания на заявления российской пропаганды. По его словам, россияне действительно опрокидывают новые, и даже более качественные подразделения - но этого все равно недостаточно.

"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - подчеркнул Мысник.