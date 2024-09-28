РФ посилює Курський напрямок, але все одно переносить дедлайни, - ОТУ "Сіверськ"

РФ перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак навіть попри це окупантам все одно доводиться переносити дедлайни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Мисник закликав не звертати надто багато уваги на заяви російської пропаганди. За його словами, росіяни дійсно перекидають нові, та навіть якісніші підрозділи - але цього все одно недостатньо.

"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - наголосив Мисник.