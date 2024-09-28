ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ посилює Курський напрямок, але все одно переносить дедлайни, - ОТУ "Сіверськ"

Росія, Субота 28 вересня 2024 16:43
UA EN RU
РФ посилює Курський напрямок, але все одно переносить дедлайни, - ОТУ "Сіверськ" Фото: РФ перекидає нові сили на Курський напрямок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

РФ перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак навіть попри це окупантам все одно доводиться переносити дедлайни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.

Мисник закликав не звертати надто багато уваги на заяви російської пропаганди. За його словами, росіяни дійсно перекидають нові, та навіть якісніші підрозділи - але цього все одно недостатньо.

"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - наголосив Мисник.

Нагадаємо, що раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що окупанти РФ провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Водночас він також зауважив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.

Варто зазначити, що зі схожою заявою виступило і видання Bild. За даними видання, російський диктатор Володимир Путін у середині серпня зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським