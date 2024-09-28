РФ посилює Курський напрямок, але все одно переносить дедлайни, - ОТУ "Сіверськ"
РФ перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак навіть попри це окупантам все одно доводиться переносити дедлайни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.
Мисник закликав не звертати надто багато уваги на заяви російської пропаганди. За його словами, росіяни дійсно перекидають нові, та навіть якісніші підрозділи - але цього все одно недостатньо.
"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - наголосив Мисник.
Нагадаємо, що раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що окупанти РФ провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Водночас він також зауважив, що ЗСУ мають успіхи на цьому напрямку.
Варто зазначити, що зі схожою заявою виступило і видання Bild. За даними видання, російський диктатор Володимир Путін у середині серпня зробив заяву, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.
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