В ЦПД анонсировали "удачные действия" ВСУ в Курской области
Оккупанты провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. Тем временем у ВСУ есть успехи на этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять собственные ошибки и воевать за Курскую область. Дюмин (заместитель министра обороны РФ, - ред) не справился уже с задачей выиграть эту битву для РФ до октября. Но значительную роль сейчас в боях в Курской области со стороны РФ играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курской области", - рассказал он.
Поэтому, по словам Коваленко, сейчас от ФСБ требуют нести главные потери в боях и это единственный шанс Бортникова не потерять кресло.
"Между тем Силы обороны продолжают удачные действия в Курской области. Пока без деталей", - заинтриговал военный.
Ситуация в Курской области
Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. Как сообщает Институт изучения войны на 27 сентября, ФСБ РФ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области.
О том, что у ВСУ есть успехи на этом направлении сообщалось еще 25 сентября. В ЦПД заявляли, что россиянам необходимо перебрасывать туда из других направлений еще больше военных.
Этот факт еще 19 сентября подтверждали партизаны. По информации движения "АТЕШ", оккупанты перебрасывают технику с Херсонского направления в Курскую область. Перед этим они ремонтируют ее в Крыму.
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