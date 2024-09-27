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В ЦПД анонсировали "удачные действия" ВСУ в Курской области

Украина, Пятница 27 сентября 2024 08:54
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В ЦПД анонсировали "удачные действия" ВСУ в Курской области Фото: украинские военные имеют успехи в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. Тем временем у ВСУ есть успехи на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Путин приказал руководителю ФСБ Бортникову исправлять собственные ошибки и воевать за Курскую область. Дюмин (заместитель министра обороны РФ, - ред) не справился уже с задачей выиграть эту битву для РФ до октября. Но значительную роль сейчас в боях в Курской области со стороны РФ играет ФСБ. Именно они, по мнению в Кремле, провалились и допустили потерю части Курской области", - рассказал он.

Поэтому, по словам Коваленко, сейчас от ФСБ требуют нести главные потери в боях и это единственный шанс Бортникова не потерять кресло.

"Между тем Силы обороны продолжают удачные действия в Курской области. Пока без деталей", - заинтриговал военный.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже несколько месяцев ведут наступление в Курской области. Как сообщает Институт изучения войны на 27 сентября, ФСБ РФ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области.

О том, что у ВСУ есть успехи на этом направлении сообщалось еще 25 сентября. В ЦПД заявляли, что россиянам необходимо перебрасывать туда из других направлений еще больше военных.

Этот факт еще 19 сентября подтверждали партизаны. По информации движения "АТЕШ", оккупанты перебрасывают технику с Херсонского направления в Курскую область. Перед этим они ремонтируют ее в Крыму.

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