РФ усилила штурмы из-за морозов, но ее потери выросли, - британская разведка

В Минобороны Британии отметили, что, по данным Генштаба ВСУ от 19 января, количество российских обстрелов на линии фронта возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Данные за период 14-18 подтверждают этот рост.

Как отметила британская разведка, за эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а потери танков - на 95%. Потери в живой силе за тот же период увеличились на 15%.

"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности на всем фронте в течение последних двух недель. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, позволяющий бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", - говорится в сводке.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 376 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 760 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.