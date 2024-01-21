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РФ усилила штурмы из-за морозов, но ее потери выросли, - британская разведка

Фото: потери РФ выросли из-за усиления атак на фронте (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в последние две недели усилила атаки на фронте в Украине. Но на фоне этого потери российской армии выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

В Минобороны Британии отметили, что, по данным Генштаба ВСУ от 19 января, количество российских обстрелов на линии фронта возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками. Данные за период 14-18 подтверждают этот рост.

Как отметила британская разведка, за эти пять дней количество потерь военной техники со стороны России выросло на 88%, а потери танков - на 95%. Потери в живой силе за тот же период увеличились на 15%.

"Эти данные указывают на постоянный рост интенсивности российской наступательной активности на всем фронте в течение последних двух недель. Ключевым фактором этого, вероятно, является мороз, позволяющий бронетехнике передвигаться по пересеченной местности", - говорится в сводке.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 376 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 760 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

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