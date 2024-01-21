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РФ посилила штурми через морози, але її втрати зросли, - британська розвідка

Фото: втрати РФ зросли через посилення атак на фронті (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за останні два тижні посилила атаки на фронті в Україні. Але на тлі цього втрати російської армії зросли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

У Міноборони Британії зазначили, що, за даним Генштабу ЗСУ від 19 січня, кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Дані за період 14-18 підтверджують це зростання.

Як зазначила британська розвідка, за ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а втрати танків - на 95%. Втрати у живій силі за той самий період збільшилися на 15%.

"Ці дані вказують на постійне зростання інтенсивності російської наступальної активності на всьому фронті протягом останніх двох тижнів. Ключовим фактором цього, ймовірно, є мороз, який дозволяє бронетехніці пересуватися по пересіченій місцевості", - йдеться у зведенні.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 376 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 760 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

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