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Более 700 оккупантов, 14 автомобилей и 11 ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 21 января 2024 08:00
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Более 700 оккупантов, 14 автомобилей и 11 ББМ. Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб обновил потери РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 января, составили 760 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 автомобилей, 11 ББМ и 10 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 376 030 (+760) человек ликвидировано;
  • танков - 6181 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 466 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 8875 (+7) ед.;
  • РСЗО - 968 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 655 ед.;
  • самолетов - 331 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6936 (+2) ед.;
  • крылатые ракеты - 1818 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 862 (+14) ед.;
  • специальная техника - 1392 (+3) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновения. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались в районе Работино и к востоку от Работино в районе Вербового.

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