РФ усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, - Боррель

Россия усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"После начала российской войны против Украины недружественные иностранные игроки, в частности путинская Россия, усилили операции по информационным манипуляциям по всей Европе и за ее пределами. Эти операции являются частью более широких гибридных и кибернетических атак, которые зарубежные государства, и особенно Россия, применяют против нас и наших партнеров", - отметил Боррель.

По его словам, перед выборами количество информационных манипуляций со стороны России значительно возросло, и эта тенденция особенно опасна.

"Государственные информационные кампании при спонсорстве России направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС лживым контентом, и это представляет угрозу для проведения наших демократических дебатов, особенно во времена выборов. Для того, чтобы ответить на этот вызов, должны инвестировать усилия в четыре сферы: осведомленность в ситуации, устойчивость общества, использование инструментов внешней политики и регуляторных инструментов", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель также отметил, что у стран-членов ЕС уже есть необходимые системы и ресурсы, чтобы эффективно противодействовать вредоносным иностранным влияниям, особенно во время выборов в Европарламент.