ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, - Боррель

Понедельник 03 июня 2024 19:47
UA EN RU
РФ усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, - Боррель Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"После начала российской войны против Украины недружественные иностранные игроки, в частности путинская Россия, усилили операции по информационным манипуляциям по всей Европе и за ее пределами. Эти операции являются частью более широких гибридных и кибернетических атак, которые зарубежные государства, и особенно Россия, применяют против нас и наших партнеров", - отметил Боррель.

По его словам, перед выборами количество информационных манипуляций со стороны России значительно возросло, и эта тенденция особенно опасна.

"Государственные информационные кампании при спонсорстве России направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС лживым контентом, и это представляет угрозу для проведения наших демократических дебатов, особенно во времена выборов. Для того, чтобы ответить на этот вызов, должны инвестировать усилия в четыре сферы: осведомленность в ситуации, устойчивость общества, использование инструментов внешней политики и регуляторных инструментов", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель также отметил, что у стран-членов ЕС уже есть необходимые системы и ресурсы, чтобы эффективно противодействовать вредоносным иностранным влияниям, особенно во время выборов в Европарламент.

Выборы в Европарламент и вмешательство России

Напомним, 6 июня в ЕС начнутся выборы в Европейский парламент.

В то же время, Россия пытается повлиять на решение избирателей во время предстоящих выборов. Для этого используется разного вида пропаганда и попытки подкупа европейских чиновников.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола ранее предупреждала, что Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию на выборах в Европарламент.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что выборы в Европарламент находятся под угрозой вмешательства со стороны России. Этой информацией уже владеют спецслужбы Польши.

К тому же, недавно премьеры Бельгии и Чехии призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками государства-агрессора вмешаться в выборы в Европарламент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Европарламент Жозеп Боррель
NEWS
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 4 июня: ответ "Укрэнерго"
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО