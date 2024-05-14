РФ готовится вмешаться в выборы в Европарламент, под угрозой Польша и Латвия, - Туск

Выборы в Европейский парламент находятся под угрозой вмешательства со стороны России. Этой информацией уже владеют спецслужбы Польши.

По его словам, во время заседания Совета Европейского союза обсуждался вопрос подготовки Россией вмешательства в избирательный процесс накануне выборов в Европейский парламент.

"Это не первый подобный случай, но каждый раз масштаб становится все больше, все тревожнее. Как из союзнических, так и из наших, польских источников, мы знаем, что под наибольшей угрозой вмешательства и проведения непосредственных акций являются Польша, Литва, Латвия, Эстония, в небольшой степени Финляндия", - сказал он.

Подробную информацию по поводу этого представил координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.