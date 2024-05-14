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РФ готовится вмешаться в выборы в Европарламент, под угрозой Польша и Латвия, - Туск

Вторник 14 мая 2024 19:12
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РФ готовится вмешаться в выборы в Европарламент, под угрозой Польша и Латвия, - Туск Архивное фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Выборы в Европейский парламент находятся под угрозой вмешательства со стороны России. Этой информацией уже владеют спецслужбы Польши.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

По его словам, во время заседания Совета Европейского союза обсуждался вопрос подготовки Россией вмешательства в избирательный процесс накануне выборов в Европейский парламент.

"Это не первый подобный случай, но каждый раз масштаб становится все больше, все тревожнее. Как из союзнических, так и из наших, польских источников, мы знаем, что под наибольшей угрозой вмешательства и проведения непосредственных акций являются Польша, Литва, Латвия, Эстония, в небольшой степени Финляндия", - сказал он.

Подробную информацию по поводу этого представил координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Россия пытается вмешаться в выборы в Европарламент

Российские агенты пытаются повлиять на решение избирателей во время предстоящих выборов в Европейский парламент. Для этого используется различного вида пропаганда и попытки подкупа еврочиновников.

Недавно главы правительств Бельгии и Чехии призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками государства-агрессора вмешаться в выборы в Европейский парламент.

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