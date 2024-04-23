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Выборы в Европарламент: Мецола предупредила об угрозе со стороны РФ, Китая и Ирана

Вторник 23 апреля 2024 22:28
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Выборы в Европарламент: Мецола предупредила об угрозе со стороны РФ, Китая и Ирана Фото: президент Европейского парламента Роберта Мецола (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию во время выборов в Европейский парламент в начале июня.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это то, о чем мы предупреждали в течение длительного времени. На самом деле это не просто угроза", - сказала Мецола.

По ее словам, дезинформация будет "очень активно использоваться" во время голосования 6-9 июня для избрания следующего пятилетнего состава парламента.

Мецола отметила, что ЕС располагает такими инструментами, как новый закон, требующий от социальных сетей удалять незаконный контент и снижать риски манипуляций на выборах, которые могут содержать фальшивые изображения или выдачу себя за другого избирателя.

Однако, как подчеркнула президент Европарламента, одних только новых законов ЕС было недостаточно.

Потенциальными источниками дезинформации Мецола назвала Россию, Китай и Иран, а также политические партии и организации внутри ЕС, которые пытаются привлечь внимание избирателей с помощью лжи.

"Возможно, мы слишком долго игнорировали это. Я думаю, что мы должны решительно противостоять этому нарративу. Гораздо легче проводить черно-белую кампанию, чем 1000 оттенков серого внутри кампании. Но мы должны быть готовы к этому", - отметила она.

Пропаганда России в ЕС

Напомним, что недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.

Представитель бельгийского премьера рассказал журналистам, что это было сказано в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". Посредством него также распространялась российская пропаганда.

Так, 27 марта Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа, предателя Виктора Медведчука. Причиной стала злонамеренная деятельность кума российского диктатора Владимира Путина, которая была связана с компанией "Голос Европы", которая занимается пророссийской пропагандой.

Также чешская служба безопасности сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.

К тому же, недавно сообщалось, что прокуратура Бельгии расследует вмешательство России в европейскую политику.

Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала накануне саммита лидеров ЕС призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками страны-агрессора вмешаться в выборы в Европарламент.

Кроме того, сегодня СМИ сообщали, что в Германии помощник кандидата на выборах в Европарламент шпионил в пользу Китая.

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