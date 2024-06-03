РФ посилила інформаційні операції проти ЄС перед виборами до Європарламенту, - Боррель

Росія посилила інформаційні операції проти ЄС перед виборами до Європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Після початку російської війни проти України недружні іноземні гравці, зокрема путінська Росія, посилили операції з інформаційних маніпуляцій по всій Європі та за її межами. Ці операції є частиною ширших гібридних та кібернетичних атак, які закордонні держави, і особливо Росія, застосовують проти нас і наших партнерів", - зазначив Боррель.

За його словами, перед виборами кількість інформаційних маніпуляцій з боку Росії значно зросла, і ця тенденція особливо небезпечна.

"Державні інформаційні кампанії за спонсорства Росії спрямовані на те, щоб наводнити інформаційний простір ЄС брехливим контентом, і це складає загрозу для проведення наших демократичних дебатів, особливо у часи виборів. Для того, щоб відповісти на цей виклик, маємо інвестувати зусилля у чотири сфери: обізнаність у ситуації, стійкість суспільства, використання інструментів зовнішньої політики та регуляторних інструментів", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель також зазначив, що в країн-членів ЄС вже є необхідні системи та ресурси, щоб ефективно протидіяти шкідливим іноземним впливам, особливо під час виборів до Європарламенту.