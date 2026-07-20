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РФ распространяет новый фейк для вражды между украинцами и поляками

16:17 20.07.2026 Пн
2 мин
Спецслужбы страны-агрессора запустили еще одну провокацию против Украины и Польши
aimg Елена Бджола
Фото: Россия распространяет новый фейк для разжигания вражды между Украиной и Польшей (Getty Images)

Россия пытается "раскачать" тему "украинско-польской вражды" с помощью постановочных видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.

ЦПД развенчал новый фейк РФ

Очередная инфопровокация российских спецслужб направлена на искусственное разжигание вражды между украинцами и поляками.

"Вражеские Telegram-каналы распространяют постановочные видео, на которых якобы "украинские патриоты" топчут польский флаг. Главная цель фейка - создать ложное впечатление, что в Украине растут антипольские настроения", - отметили в ЦПД.

Эксперты отмечают, что это видео имеет все признаки дешевой постановки:

  • "актеры" действуют максимально осторожно и прячутся в безлюдных местах,
  • в качестве флага используют небольшой кусок ткани или бумагу в бело-красных цветах.

Типичный почерк спецслужб РФ

В ЦПД говорят: подобные видео отвечают стандартным действиям российских кураторов, вербующих украинцев.

"Новым агентам дают испытательные простые задания, вроде снять на камеру надругательство над флагом, чтобы впоследствии постепенно привлекать их к более сложным операциям", - говорится в сообщении.

Эти ролики вообще не получили распространения в украинском сегменте соцсетей, а распространяются исключительно в российских источниках, отметили в ЦПД.

"Из-за отсутствия реальной подоплеки в Украине враг вынужден прибегать к ручной подтасовке "доказательств", и даже они выглядят бессмысленно", - уверены эксперты.

Напомним, что российская история о якобы спасенной в Константиновке из подвала 10-летней Софии оказалась циничной ложью. Оккупанты полностью извратили хронологию событий.

ЦПД зафиксировал российскую ИПСО, направленную на дестабилизацию ситуации в прифронтовых регионах Украины. Активно раскручивается тема катастрофического дефицита горючего.

Пропаганда РФ запустила фейк о якобы разгроме подразделений ТрО на Лиманском направлении. Российскую лживую манипуляцию опроверг ЦПД.

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