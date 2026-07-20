РФ распространяет новый фейк для вражды между украинцами и поляками

Россия пытается "раскачать" тему "украинско-польской вражды" с помощью постановочных видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.
Очередная инфопровокация российских спецслужб направлена на искусственное разжигание вражды между украинцами и поляками.
"Вражеские Telegram-каналы распространяют постановочные видео, на которых якобы "украинские патриоты" топчут польский флаг. Главная цель фейка - создать ложное впечатление, что в Украине растут антипольские настроения", - отметили в ЦПД.
Эксперты отмечают, что это видео имеет все признаки дешевой постановки:
В ЦПД говорят: подобные видео отвечают стандартным действиям российских кураторов, вербующих украинцев.
"Новым агентам дают испытательные простые задания, вроде снять на камеру надругательство над флагом, чтобы впоследствии постепенно привлекать их к более сложным операциям", - говорится в сообщении.
Эти ролики вообще не получили распространения в украинском сегменте соцсетей, а распространяются исключительно в российских источниках, отметили в ЦПД.
"Из-за отсутствия реальной подоплеки в Украине враг вынужден прибегать к ручной подтасовке "доказательств", и даже они выглядят бессмысленно", - уверены эксперты.
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