Россияне фейками об обменах хотят дестабилизировать Украину протестами, - Лубинец
Россия распространяет массовые вбросы о якобы нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских. Цель - дискредитация усилий украинских органов и дестабилизация внутренней ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
По словам Лубинца, Россия на своих пропагандистских ресурсах распространяет массовые вбросы о якобы "нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских". Эту дезинформацию подхватывают и некоторые украинские Telegram-каналы, сознательно или нет, усиливая ложный информационный фон.
Также РФ искусственно создает протестные настроения, использует эмоциональное давление и манипуляции. Во время проведения массовых акций врагом могут создаваться преднамеренные конфликтные ситуации с представителями правоохранительных органов. Впоследствии Россия использует это для искажения информационной картинки.
"В условиях войны это может иметь чрезвычайно негативные последствия, в частности помогает врагу в его главной цели - разрушить наше единство", - отметил омбудсмен.
Он призвал родных пленных и пропавших без вести доверять только информации украинских государственных органов. А также - участвовать в тех акциях, которые имеют законного организатора и которые не смогут использовать вражеские спецслужбы в собственных целях.
От других публичных мероприятий на момент распространения этой ИПСО Лубинец призывает воздержаться.
В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами - немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины.
"Акцентирую, что мы все должны быть едиными в борьбе с врагом. Украина работает над освобождением каждого и каждой из плена. И мы имеем общие цели - не помешать обменным процессам, хотя и Россия пытается внести свои "коррективы", но только будучи вместе мы не позволим этого сделать!", - подчеркнул Лубинец.
Фейки относительно обменов пленными
Напомним, на днях глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что третий большой обмен пленными не начался якобы из-за "отказа Украины от 1000 пленных".
Также в сети появилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен".
В ЦПД опровергли очередной фейк России, заявив, что это продолжение российской кампании по дискредитации обменов.
"Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", - отметили в Центре.