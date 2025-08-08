Россияне фейками об обменах хотят дестабилизировать Украину протестами, - Лубинец

Россия распространяет массовые вбросы о якобы нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских. Цель - дискредитация усилий украинских органов и дестабилизация внутренней ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, Россия на своих пропагандистских ресурсах распространяет массовые вбросы о якобы "нежелании Украины возвращать своих военнопленных и гражданских". Эту дезинформацию подхватывают и некоторые украинские Telegram-каналы, сознательно или нет, усиливая ложный информационный фон.

Также РФ искусственно создает протестные настроения, использует эмоциональное давление и манипуляции. Во время проведения массовых акций врагом могут создаваться преднамеренные конфликтные ситуации с представителями правоохранительных органов. Впоследствии Россия использует это для искажения информационной картинки.

"В условиях войны это может иметь чрезвычайно негативные последствия, в частности помогает врагу в его главной цели - разрушить наше единство", - отметил омбудсмен.

Он призвал родных пленных и пропавших без вести доверять только информации украинских государственных органов. А также - участвовать в тех акциях, которые имеют законного организатора и которые не смогут использовать вражеские спецслужбы в собственных целях.

От других публичных мероприятий на момент распространения этой ИПСО Лубинец призывает воздержаться.

В случае получения подозрительных призывов к участию в протестах или попытки выйти с вами на связь посторонними лицами - немедленно сообщайте в правоохранительные органы или Службу безопасности Украины.

"Акцентирую, что мы все должны быть едиными в борьбе с врагом. Украина работает над освобождением каждого и каждой из плена. И мы имеем общие цели - не помешать обменным процессам, хотя и Россия пытается внести свои "коррективы", но только будучи вместе мы не позволим этого сделать!", - подчеркнул Лубинец.