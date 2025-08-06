ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ заявила, что Украина "отказалась" от обмена пленными: в ЦПД опровергли

Среда 06 августа 2025 21:34
UA EN RU
РФ заявила, что Украина "отказалась" от обмена пленными: в ЦПД опровергли Фото: глава российской делегации Владимир Мединский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что третий большой обмен пленными не начался якобы из-за "отказа Украины от 1000 пленных". Однако это очередная манипуляция врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Что заявляют в России

Сегодня в российских СМИ начала появляться информация, что якобы "Киев лишь выборочно забирает предложенных Россией на обмен военнопленных".

Вражеские пропагандисты утверждают, что Украина якобы уже отказалась от 1000 военнопленных ВСУ.

Такое фейковое заявление сделал и Мединский.

По его словам, третий большой обмен пленными с Украиной "еще не начался из-за отказа Киева".

Также в сети появилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен".

Что говорят в ЦПД

В ЦПД опровергли очередной фейк России, заявив, что это продолжение российской кампании по дискредитации обменов.

"Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", - отметили в Центре.

Обмены пленными

Напомним, во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Война в Украине
Новости
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Трамп сделал заявление о встрече Уиткоффа с Путиным
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО