РФ заявила, что Украина "отказалась" от обмена пленными: в ЦПД опровергли

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что третий большой обмен пленными не начался якобы из-за "отказа Украины от 1000 пленных". Однако это очередная манипуляция врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Что заявляют в России

Сегодня в российских СМИ начала появляться информация, что якобы "Киев лишь выборочно забирает предложенных Россией на обмен военнопленных".

Вражеские пропагандисты утверждают, что Украина якобы уже отказалась от 1000 военнопленных ВСУ.

Такое фейковое заявление сделал и Мединский.

По его словам, третий большой обмен пленными с Украиной "еще не начался из-за отказа Киева".

Также в сети появилось фейковое "обращение" якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится об "исключении отдельных лиц из списков на обмен".

Что говорят в ЦПД

В ЦПД опровергли очередной фейк России, заявив, что это продолжение российской кампании по дискредитации обменов.

"Эта информация не соответствует действительности. Украина настаивает на обмене по принципу "всех на всех". Россия же пытается дискредитировать процесс и избежать такого формата обмена пленными", - отметили в Центре.