Росіяни фейками щодо обмінів хочуть дестабілізувати Україну протестами, - Лубінець
Росія поширює масові вкиди про нібито небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних. Мета - дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
За словами Лубінця, Росія на своїх пропагандистських ресурсах поширює масові вкиди про нібито "небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних". Цю дезінформацію підхоплюють і деякі українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підсилюючи хибний інформаційний фон.
Також РФ штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск й маніпуляції. Під час проведення масових акцій ворогом можуть створюватися навмисні конфліктні ситуації з представниками правоохоронних органів. Згодом Росія використає це для викривлення інформаційної картинки.
"В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі - зруйнувати нашу єдність", - зазначив омбудсмен.
Він закликав рідних полонених та зниклих безвісти довіряти лише інформації українських державних органів. А також - брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях.
Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО Лубінець закликає утриматися.
У разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти з вами на зв'язок сторонніми особами - негайно повідомляйте правоохоронні органи або Службу Безпеки України.
"Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі - не зашкодити обмінним процесам, хоч і Росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити!", - наголосив Лубінець.
Фейки щодо обмінів полоненими
Нагадаємо, днями голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що третій великий обмін полоненими не розпочався нібито через "відмову України від 1000 полонених".
Також у мережі з'явилося фейкове "звернення" нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення окремих осіб зі списків на обмін".
У ЦПД спростували черговий фейк Росії, заявивши, що це продовження російської кампанії щодо дискредитації обмінів.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх". Росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими", - наголосили у Центрі.