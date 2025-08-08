Росіяни фейками щодо обмінів хочуть дестабілізувати Україну протестами, - Лубінець

Росія поширює масові вкиди про нібито небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних. Мета - дискредитація зусиль українських органів і дестабілізація внутрішньої ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, Росія на своїх пропагандистських ресурсах поширює масові вкиди про нібито "небажання України повертати своїх військовополонених та цивільних". Цю дезінформацію підхоплюють і деякі українські Telegram-канали, свідомо чи ні, підсилюючи хибний інформаційний фон.

Також РФ штучно створює протестні настрої, використовує емоційний тиск й маніпуляції. Під час проведення масових акцій ворогом можуть створюватися навмисні конфліктні ситуації з представниками правоохоронних органів. Згодом Росія використає це для викривлення інформаційної картинки.

"В умовах війни це може мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема допомагає ворогу в його головній цілі - зруйнувати нашу єдність", - зазначив омбудсмен.

Він закликав рідних полонених та зниклих безвісти довіряти лише інформації українських державних органів. А також - брати участь в тих акціях, які мають законного організатора та які не зможуть використати ворожі спецслужби у власних цілях.

Від інших публічних заходів на момент поширення цієї ІПСО Лубінець закликає утриматися.

У разі отримання підозрілих закликів до участі в протестах або намагання вийти з вами на зв'язок сторонніми особами - негайно повідомляйте правоохоронні органи або Службу Безпеки України.

"Акцентую, що ми всі повинні бути єдиними у боротьбі з ворогом. Україна працює над звільненням кожного і кожної з полону. І ми маємо спільні цілі - не зашкодити обмінним процесам, хоч і Росія намагається внести свої "корективи", але лише будучи разом ми не дозволимо цього зробити!", - наголосив Лубінець.