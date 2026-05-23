Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ более суток массированно атаковала предприятия "Нафтогаза" в двух областях

17:26 23.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о ситуации на объектах?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ массированно обстреляла объекты "Нафтогаза" (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска более суток осуществляют массированные удары по объектам Группы "Нафтогаз" в двух областях Украины. Вследствие вражеских обстрелов зафиксированы серьезные разрушения и масштабные возгорания.

Последствия вражеских ударов

Как сообщили в компании, под ударами российской армии оказались нефтегазовые объекты, расположенные в Харьковской и Полтавской областях.

В результате попаданий оборудование предприятий получило серьезные повреждения, а на местах прилетов вспыхнули масштабные пожары. Сейчас там работают все соответствующие экстренные и профильные службы.

Как отметили в "Нафтогазе", самым важным является то, что персонал успели вовремя эвакуировать, поэтому никто из работников не пострадал.

Однако общая ситуация на объектах остается сложной. Дать точную оценку нанесенного ущерба и масштаба разрушений специалисты пока не могут, поскольку до сих пор сохраняется угроза повторных ударов со стороны оккупантов.

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза"

Напомним, в последние дни российские войска значительно активизировали удары по газовой инфраструктуре Украины. В частности, вечером 18 мая Россия ударила баллистикой по объектам "Нафтогаза" на Днепропетровщине, в результате чего было зафиксировано повреждение и разрушение предприятий.

Уже на следующее утро, 19 мая, РФ ударила сразу по нескольким газовым объектам на Черниговщине, где оккупанты повредили критически важное оборудование.

Кроме того, враг не прекращал воздушный террор и в дальнейшем - 20 мая РФ весь день атаковала объекты "Нафтогаза" на Черниговщине, комбинируя удары ракетами и дронами.

