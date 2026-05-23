РФ более суток массированно атаковала предприятия "Нафтогаза" в двух областях

Последствия вражеских ударов

Как сообщили в компании, под ударами российской армии оказались нефтегазовые объекты, расположенные в Харьковской и Полтавской областях.

В результате попаданий оборудование предприятий получило серьезные повреждения, а на местах прилетов вспыхнули масштабные пожары. Сейчас там работают все соответствующие экстренные и профильные службы.

Как отметили в "Нафтогазе", самым важным является то, что персонал успели вовремя эвакуировать, поэтому никто из работников не пострадал.

Однако общая ситуация на объектах остается сложной. Дать точную оценку нанесенного ущерба и масштаба разрушений специалисты пока не могут, поскольку до сих пор сохраняется угроза повторных ударов со стороны оккупантов.