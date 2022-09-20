В РФ угрожают превратить Британию в "марсианскую пустыню" ядерным ударом

В Госдуме РФ пригрозили нанести по Великобритании ядерные удары, которые превратят ее в "марсианскую пустыню".

По его словам, Россия “точно не будет использовать ядерное оружие для ударов по Украине”, но она якобы может применить его для обстрела Германии или Британии.

"Когда Байден говорит, что будет какая-то реакция, "у нас пятая статья", но если из британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню - тактическим оперативным оружием без задействования стратегического потенциала, то пятую статью можно применить, только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят", - заявил Гурулев.

Он добавил, что такой вариант якобы надо рассматривать в случае, если Североатлантический альянс введет свои войска в Украину.