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У РФ погрожують перетворити Британію на "марсіанську пустелю" ядерним ударом

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Москва, Вівторок 20 вересня 2022 19:21
У РФ погрожують перетворити Британію на "марсіанську пустелю" ядерним ударом Ілюстративне фото: у РФ погрожують перетворити Британію на "марсіанську пустелю" ядерним ударом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Держдумі РФ пригрозили завдати Великобританії ядерних ударів, які перетворять її на "марсіанську пустелю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Держдуми Андрія Гурулєва, яку наводить Sky News .

За його словами, Росія "точно не використовуватиме ядерну зброю для ударів по Україні", але вона нібито може застосувати її для обстрілу Німеччини або Британії.

"Коли Байден каже, що буде якась реакція, "у нас п'ята стаття", але якщо з британських островів протягом п'яти хвилин зробити марсіанську пустелю – тактичною оперативною зброєю без залучення стратегічного потенціалу, то п'яту статтю можна застосувати лише за кого? За марсіанську пустелю, якої вже не існує як держави. Нічого вони не дадуть відповіді", - заявив Гурулєв.

Він додав, що такий варіант нібито слід розглядати у разі, якщо Північноатлантичний альянс запровадить свої війська до України.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявляв , що його країна "застосовуватиме ядерну зброю тільки для самооборони".

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