Медведєв назвав чотири підстави для застосування Росією ядерної зброї

У Росії заявляють, що можуть застосувати ядерну зброю тільки в цілях самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва французькому телеканалу LCI.

Медведєв перерахував чотири підстави, на яких РФ може застосувати ядерну зброю: Старт ядерних ракет противника, Застосування ним ядерної зброї, Нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю, або інші дії, які загрожують існуванню Росії. За його словами, наразі таких дій не відбувається. Також він зазначив, що Росія поки не застосовувала в Україні тактичну ядерну зброю або ж зброю зі збідненим ураном.