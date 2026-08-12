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В РФ начали тестировать бусификацию: мужчин забирают прямо с улиц

02:52 12.08.2026 Ср
2 мин
Раньше бусифицировали в Пензе, а теперь забирают с улиц Омска
aimg Филипп Бойко
В РФ начали тестировать бусификацию: мужчин забирают прямо с улиц Фото: мобилизация в РФ (Getty Images)
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В российском Омске сообщают о новой практике привлечения мужчин на военную службу. Задержанных доставляют в пункты отбора, где их по принуждению заставляют подписать контракт с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Омское гражданское объединение".

Один из таких случаев произошел на днях, когда 31-летний мужчина был задержан на улице, когда он пил пиво. После этого его доставили в пункт отбора "Сириус 55".

По словам родственников, там на мужчину оказывали психологическое давление, после чего он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Родственники обратились в прокуратуру, однако там попросили "предоставить дополнительные документы и обратиться повторно".

Мужчин могут вербовать во время рейдов

Формально рейды с участием полиции и работников военных структур могут проводиться для поиска людей, нарушающих правила военного учета.

Однако, как отмечается, задержанным также предлагают или навязывают подписание контрактов с российским Минобороны.

В РФ начали тестировать бусификацию: мужчин забирают прямо с улицБусификаторы в Пензе (фото t.me/Govorit_NeMoskva)

По словам представителей правозащитного проекта "Идите лесом", российским властям становится все сложнее привлекать добровольцев для участия в войне. Поэтому, по мнению правозащитников, власти расширяют практику принудительной вербовки.

Среди методов, которые они называют - задержание мужчин на улицах, визиты чиновников домой и на работу, а также вербовка должников, условно осужденных и недавно демобилизованных военнослужащих.

Контекст новости

По некоторым данным, в отдаленных городах РФ такие случаи не случайны, а являются тестированием Кремлем реакции социума на возможную усиленную мобилизацию. Например, в Пензе работает та же система "рекрутинга", что и в Омске. Силовики целенаправленно ловят мужчин с долгами и судимостями прямо на улицах или перехватывают их транспорт. Контракты заставляют подписывать даже тех, кто был задержан на улице в состоянии опьянения.

Примечательно, что военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов по поиску военнообязанных, но опроверг их связь с мобилизацией.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план Путина по "быстрой" мобилизации в РФ. Российский диктатор Путин планирует объявить о ней после проведения парламентских выборов.

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