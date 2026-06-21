В РФ признали рейды на мужчин и пригрозили из-за публикации видео

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков подтвердил проведение уличных рейдов по поиску военнообязанных, но опроверг их связь с мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Что говорит военкомат

По данным издания, военный комиссар Пензенской области Сурков заявил местным СМИ, что рейды проводятся "на постоянной основе" для розыска лиц, уклоняющихся от призыва и воинского учета.

"Никаких нововведений здесь нет. Я прошу наше население не верить фейкам и вести себя спокойно. Контракт подписывают только с согласия граждан", - заявил Сурков, как передает ASTRA.

Полиция угрожает

УМВД по Пензенской области опубликовало предупреждение для тех, кто фиксирует и сообщает о рейдах. По данным издания, в полиции назвали информацию о задержании мужчин "неправдивой" и предупредили, что "лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности".

В одном из последних видео, опубликованных на канале, женщины спрашивают людей в форме возле микроавтобуса: "На каком основании вы забрали молодого парня из автобуса?" В ответ водитель заявляет, что задержанный якобы "совершил кражу", и уезжает.

Жители Пензы создали Telegram-канал для отслеживания рейдов. "Здесь мы собираем и публикуем актуальную информацию о людях, которые предлагают подписать контракт на военную службу", - говорится в описании канала.