Зеленский раскрыл план Путина по "быстрой" мобилизации в РФ

Россия готовится к проведению мобилизации. Российский диктатор планирует объявить ее после проведения парламентских выборов и "быстро" набрать новых солдат в армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Заявление главы государства прозвучало после доклада руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко. Он отметил, что подготовка РФ к мобилизации подтверждается внутренними российскими документами.

"Готовят к осени, как раз после имитации парламентских выборов. План у Путина не особо сложен: он хочет изобразить, что россияне вроде бы поддерживают войну - как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира", - сообщил Зеленский.

После этого, добавил он, глава Кремля планирует дополнительную "быструю мобилизацию" нескольких сотен тысяч россиян до конца года плюс еще столько же - на следующий год. Зеленский отметил, что это вдобавок к набору, который Москва пытается выполнить по контрактам.

"Потери российского контингента на территории Украины ежемесячно не менее 30 тысяч человек, и 60 процентов - убитыми. Общее количество оккупационной армии на нашей земле постепенно уменьшалось благодаря нашим активным действиям и прежде всего нашему применению дронов", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что сейчас российский диктатор считает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать войну и увеличивать штурмовые действия.