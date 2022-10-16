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В РФ начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат. СМИ узнали количество

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Россия, Воскресенье 16 октября 2022 12:55
В РФ начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат. СМИ узнали количество Фото: в РФ начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Солдаты погибли буквально через несколько недель после объявления Путиным частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, "первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую "спецоперацию", а теперь призвали идти воевать". По мнению западных журналистов, их смерть "может стать еще одним переломным моментом для России".

"Новоиспеченные солдаты погибли через несколько недель после объявления Владимиром Путиным мобилизации 21 сентября", - говорится в статье.

В частности, в четверг, 13 октября, Челябинская область сообщила о гибели 5 мобилизованных солдат из единого военного комиссариата. Еще 4 человека умерли в Красноярском крае.

Ссылаясь на данные русской службы ВВС, The Guardian пишет, что еще 14 человек скончались, не дойдя до фронта, по причинам, включая самоубийства, сердечные приступы, драки и "другие загадочные недуги".

Издание также приводит слова президента РФ Владимира Путина, который на пресс-конференции в столице Казахстана Астане в пятницу, 14 октября, заявил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и что 222 тысячи россиян уже призваны.

"Мобилизация в России сопровождается сообщениями о пренебрежении, необъяснимых смертях и самоубийствах", - указывают авторы статьи, приводя несколько подобных примеров.

В частности:

  • в пятницу, 14 октября, тело российского военного призывника было найдено повешенным на заборе в дальневосточном городе Партизанск;
  • во время учений один человек на военной базе под Санкт-Петербургом застрелился;
  • другой житель Сибири перерезал себе горло в столовой.

Мобилизация в России

Во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах уже мобилизованных. Однако реальное количество их меньше, хотя и превышает 100 тысяч людей.

Кроме того, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. Туда уже прибыли первые эшелоны с российским военными.

Отметим, что приведенные цифры, скорее всего, лишь "вершина айсберга" от реального количества уже ликвидированных мобилизованных россиян в Украине. Буквально 16 октября стало известно, что во время точечных ударов ВСУ по позициям оккупантов в Запорожской области были убиты 25 мобилизованных из РФ.

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