Враг в принудительном порядке раздает украинцам в оккупации пропагандистские книги, - ЦНС

На временно оккупированном юге Украины россияне начали проект "книга на дом". Враг совершает обход жителей региона и раздает пропагандистскую литературу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, проект реализуют активисты молодежного крыла партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия". Их привезли из других регионов. При обходе жителей на оккупированных территориях активистов сопровождают работники оккупационных администраций.

В частности, они раздают книги по истории России, которые написаны в лучших традициях пропаганды и отрицают существование украинской нации.

"Также есть "художественные произведения" о захватнической войне Кремля, которые героизируют убийц и оккупантов", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что отказ от книг разрешен, но присутствие работника оккупационной администрации намекает на то, что россияне таким образом будут выявлять "не лояльное население".

В этой связи с этим информационный ресурс порекомендовал украинцам в оккупации принимать книги, чтобы не привлекать внимания российской оккупационной армии.

"Они понадобятся для разжигания костра в прохладные осенние вечера", - добавили в ЦНС.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей сообщать об участниках рейда. Анонимность обращений гарантируют