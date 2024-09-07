В оккупированной Донецкой области РФ устроит фестиваль пропагандистов, - ЦНС

Во временно оккупированной Донецкой области российские пропагандисты проведут фестиваль своих "ручных псевдожурналистов". Это произойдет уже во второй раз.

По данным информационного ресурса, мероприятие организует фонд развития "новых медиа" при поддержке путинского фонда культурных инициатив.

"Главная цель фестиваля - научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесению информации о "победах" в "СВО", героизации ее участников", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в ноябре этого года. Однако местные коллаборанты уже сегодня приступили к регистрации желающих пополнить ряды пропагандистов.

В ЦНС подчеркнули, что в современной России журналистика мертва и не нужна. Однако Кремлю нужны те, кто будут "ретранслировать повеления царя". Для этого россияне начали готовить так называемых военных корреспондентов среди всех высших учебных заведений, где учат "журналистов".

В конце публикации Центр национального сопротивления напомнил, что существует ответственность за искажение правды и воспевание преступлений российских оккупантов. Кроме того, информационный ресурс отметил, что выявлять "таких псевдожурналистов" может каждый небезразличный гражданин.