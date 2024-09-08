РФ для школьников в оккупации утвердила униформу в стиле послевоенных времен, - ЦНС

Ученики средних школ на временно оккупированных территориях Украины теперь обязаны носить униформу. Соответствующая инициатива утверждена "законом" РФ.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

В частности, согласно сообщению Росстандарта, дизайн формы не обсуждается. Она будет износостойкой, противопроницаемой и в стиле послевоенного времени.

По словам так называемого "министра" образования "ДНР" Ольги Колударовой, унифицированная одежда будет подчеркивать "скромность" ребенка и якобы поможет улучшить качество обучения.

"Правда, как одежда может повлиять на качество обучения, коллаборантка не объяснила", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что "уравниловка" и лишение украинцев любого проявления индивидуальности еще один метод тотального влияния и контроля населения. В свою очередь, Кремль, понимая это, не стесняется пользоваться этим методом.

В конце публикации Центр национального сопротивления призвал людей помогать выявлять тех, кто пошел на сотрудничество с оккупационным режимом РФ.