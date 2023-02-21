РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск, - премьер Молдовы

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", - заявил премьер Молдовы.

Ранее Зеленский сообщал, что россияне давно планировали силой сменить руководство Молдовы. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

По его словам, молдавские органы готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель - обеспечить мир и стабильность в стране.

"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", - сказал Речан.