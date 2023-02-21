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РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск, - премьер Молдовы

Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (facebook com recean md)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Дорина Речана, которое приводит Moldova1.

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", - заявил премьер Молдовы.

Ранее Зеленский сообщал, что россияне давно планировали силой сменить руководство Молдовы. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

По его словам, молдавские органы готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель - обеспечить мир и стабильность в стране.

"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", - сказал Речан.

Напомним, что новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с необходимостью демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдовы.

После этого президент Майя Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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